زاهى حواس: كتاب الحارس يسجل ما حدث فى آثار مصر خلال 40 عامًا

استضافت المكتبة الأدبية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عالم الآثار الدكتور زاهي حواس لمناقشة كتاب الحارس، اليوم الأحد، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، وناقشه دكتور وليد طوغان.

المكتبة الأدبية بمعرض القاهرة الدولي

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن كتاب “حواس” يسجل ما حدث في آثار مصر في الـ40 عاما، وكيفية الحفاظ على الهوية، وذكر ما بذله الشباب من أعمال في عالم الآثار، وأهمية العمل الجماعي، وما حدث من ترميم لأبوالهول.

وتابع عالم الآثار، أن لكي نجعل جمهورية جديدة يجب نقوي عقلنا وتاريخنا ونبدأ بالطفل المصري، قائلًا: “عشقت الأهرامات وعشت قدام الأهرامات سنتين وهما اللي خلوني عشقتها واكتشفت مقابر عمال بناة الأهرامات”.

المكتبة الأدبية بمعرض القاهرة الدولي

وأشار زاهي حواس، إلى أن العالم بأكمله يقوم بعمل أفلام عن كيف قتل توت عنخ آمون، والشهر القادم سيتم البحث عن الطريقة الصحيحة لموت عنخ آمون، قائلًا: “العالم كله بيحتفل على مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ماعدا مصر”.

وتمنى زاهي، أن في يوم 4 نوفمبر 2022 يتم إطلاق فيلم عن توت عنخ آمون، وتدرس من ضمن المقرر الدراسي مادة تاريخ مصر على كل العصور في المناهج الدراسية، وسيتم تنفيذه بداية في جامعة المنصورة.

وأكد زاهي، لا يمكن ترجمة ذلك الكتاب للعديد من اللغات لأن في كلام لا يصح أن يسمعه الأجانب، والكتاب يسجل تاريخ مصر من خلال العمل الأثري.

وأعلن عن إطلاق موسوعة الأهرامات 10 أجزاء كاملة، وستكون أول موسوعة مصرية عن الأهرامات قريبا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.