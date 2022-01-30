التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة سيدة مُسنة، توفت أسفل عجلات قطار «الإسماعيلية - السويس» بمزلقان الجعيص، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا بالعثور على أشلاء سيدة مُسنة تحت عجلات القطار بمزلقان الجعيص بالمحطة الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أنها لسيدة تُدعى (نجاة علي نوارة - 57 سنة)، مقيمة بالمحطة الجديدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.