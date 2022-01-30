محافظ بورسعيد يشيد الخدمة الطبية بمستشفى 30 يونيو ويشكر الأطباء والتمريض

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمستوى الخدمة والرعاية الطبية والصحية المقدمة داخل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، موجها الشكر لأطقم التمريض والأطباء على الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الكاملة للمرضى.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل المستشفى، اليوم الأحد، رافقه خلالها مسؤولي المستشفى، وأكد المحافظ أن مستشفى 30 يونيو تعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أن المستشفى يقع فى نقطة التقاء بين 4 محافظات وهي بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، وأنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.

وأضاف المحافظ، أن ما جرى بالمستشفى يعد إنجازا بعد أن توقف العمل بها لأكثر من 18 عاما، والآن أصبحت إحدى الصروح الطبية وأول مستشفى على محور 30 يونيو، مشيرا إلى أنه تم مراعاة كافة معايير الجودة فى التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى 30 يونيو 6100 م2، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثانى المقام بنفس مساحة الدور الأول 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوى و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.