الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح باب القبول والتقديم للدبلوم المهني التدريبي بحقوق عين شمس

عميد حقوق عين شمس
عميد حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية عن فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهني التدريبي فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمركز تحكيم حقوق عين شمس، بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر-  وهو الدبلوم الأول والوحيد في مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات. 

وستبدأ الدراسة في هذا الدبلوم يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة. 

كما يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريري في مواد الدبلوم، والذي يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم. إلا أنه يشترط للسماح بدخول الإمتحان في كل مقرر من مقررات الدبلوم أن لا تتجاوز نسبة الغياب فيه ٢٥ في المائة.

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية، في شتى التخصصات، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله. والأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم.

وفي سياق آخر شارك طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة جامعة عين شمس في إطار مادة Outdoor Noise Propagation in Built Environment - والتي يقوم بتدريسها الدكتور مصطفى رفعت الأستاذ بقسم العمارة والدكتور نهى جمال سعيد الأستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري والتخطيط العمراني وحصل فريق العمل على المركز الرابع بعد ثلاث فرق عمل فرنسية. وتم تكريم الطلاب بمبنى اليونسكو بحضور  السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو والدكتور عمرو عبد الله الممثل الدائم لمصر في اليونسكو ، ا.د. نور السبكي المستشار الثقافي لمصر في باريس. 

ويضم فريق العمل الفائز رقم ١٧ خمس طالبات: فرح وليد وهنا إبراهيم يحيى وندى بليغ حمدي وخلود عادل عفيفي وفاطميا وليد وقد قدمت الطالبات مشروع The Night Talk، الذي يقترح خلق بيئة صوتية تعتمد على العناصر الطبيعية من تشجير وعناصر مائية في أحد الفراغات العمرانية في التجمع الخامس.

التجارى الدولى الجامعات كلية الحقوق القاهرة عين شمس جامعة عين شمس طالبات حقوق

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