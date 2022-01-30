الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إكسبريس تريبيون» الباكستانية: إسلام آباد تسعى للحصول على 3 مليارات دولار قرضًا من الصين

دولار
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ذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، أن إسلام أباد تسعى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي من الصين؛ لتحقيق الاستقرار في احتياطياتها المتضائلة من النقد الأجنبي، وتسعى أيضا إلى تحقيق ثروة استثمارية في بعض القطاعات، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى بكين الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أنه من المقرر أن يتوجه عمران خان إلى العاصمة الصينية (بكين) في 3 فبراير المقبل، لحضور الجلسة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقالت مصادر حكومية إن عمران خان سيسعى خلال الزيارة أيضا، إلى الحصول على دعم صيني في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار، حيث تدرس الحكومة مطالبة الصين بالموافقة على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.. حيث قدمت الصين بالفعل نحو 11 مليار دولار لباكستان في شكل قروض تجارية ومبادرات لدعم احتياطيات النقد الأجنبي.

كما تسعى الحكومة الباكستانية إلى جذب الاستثمار الصيني في قطاعات ذات أولوية وهي: المنسوجات والأحذية والأدوية والأثاث والزراعة والسيارات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد في مجالات العمالة الرخيصة ولكن الماهرة، والوصول إلى أغنى قارتين في العالم والإعفاءات الضريبية.

ومن المتوقع أن تخبر الحكومة 75 شركة صينية أنها أتاحت الوصول إلى طرق التجارة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وباقي دول العالم، مما يوفر حافزا أكبر في شكل تخفيض تكلفة الشحن.

اسلام اباد الصين باكستان

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وائل لطفي

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