الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدير «الشؤون القانونية» في منشأة القناطر يقر بصحة تسجيلات الرشوة

رشوة
رشوة

أقر مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر وآخر مدير وشريك شركة للاستثمار والتطوير العقاري خلال تحقيقات النيابة العامة بصحة التسجيلات الدائرة بينهما حال مواجهتهما بها خلال تحقيقات النيابة، في اتهامهم بالتورط في جريمة تقاضي رشوة، والحصول على مبلغ 300 ألف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لـ21 فيلا سكنية.

كانت النيابة العامة قد أحالت مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.

لتفاصيل أكثر عن القضية اضغط على الرابط التالي:

نص التحريات في اتهام مدير الشؤون القانونية لمنشأة القناطر بالرشوة

مدير الشئون القانونية منشأة القناطر التسجيلات 300 ألف رشوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«الصحة» تنسق مع «التعليم» لاستكمال تطعيم طلاب المدارس بلقاحات كورونا

وزير التنمية المحلية: مسابقة لتطوير 27 ميدانًا رئيسيًا بعواصم المحافظات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام