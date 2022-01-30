مدير «الشؤون القانونية» في منشأة القناطر يقر بصحة تسجيلات الرشوة

أقر مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر وآخر مدير وشريك شركة للاستثمار والتطوير العقاري خلال تحقيقات النيابة العامة بصحة التسجيلات الدائرة بينهما حال مواجهتهما بها خلال تحقيقات النيابة، في اتهامهم بالتورط في جريمة تقاضي رشوة، والحصول على مبلغ 300 ألف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لـ21 فيلا سكنية.

كانت النيابة العامة قد أحالت مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.

لتفاصيل أكثر عن القضية اضغط على الرابط التالي: