«مالك» تثير الفوضى في بريطانيا وتقطع الكهرباء عن الآلاف

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الضوء على العاصفة مالك التي ضربت المملكة المتحدة أمس السبت.

وقالت الصحيفة إن شخصان لقيا مصرعهما جراء تساقط الأشجار عندما ضربت العاصفة مالك الأجزاء الشمالية من المملكة المتحدة مما أدى إلى قطع الكهرباء عن الآلاف وتسبب في اضطراب واسع النطاق ونشر الفوضى في المنطقة.

وتابعت أن طفل في التاسعة من عمره لاقى حتفه في المستشفى بعد أن سقطت عليه شجرة بالإضافة إلى رجل في وينوثديل بالقرب من ستوك مازال يتلقى العلاج، وتم استدعاء خدمات الطوارئ الساعة 1 بعد ظهر يوم السبت ، وتم نقلهم إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي.

وأشارت إلى أنه في غضون ذلك، قالت شرطة اسكتلندا إن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا أصيبت بجروح قاتلة في سقوط شجرة في أبردين حيث تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 85 ميلاً في الساعة على ساحل أبردينشاير القريب.

وغرد الوزير الأول في اسكتلندا ، نيكولا ستورجون ، في حوالي الساعة 5 مساءً يوم السبت أن تأثير العاصفة مالك كان "شديدًا".

كتب ستورجون: "تعمل شركات الطاقة جاهدة لاستعادة الإمداد في أسرع وقت ممكن ، لكن العديد من المواطنين، خاصة في شمال شرق البلاد قد يكونون بدون طاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبشكل مأساوي، أدى الطقس القاسي للغاية إلى خسائر في الأرواح اليوم ".

وأضافت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن رياح تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة في أجزاء من اسكتلندا، مع انقطاع إمدادات الكهرباء عن آلاف المنازل في اسكتلندا وإنجلترا بسبب انهيار خطوط الكهرباء.

وأشارت إلى أن هناك اضطراب واسع النطاق في السفر ، وقد حثت الشرطة المواطنين على تجنب السفر ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

وقال كبير خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية ، بول جوندرسون ، في وقت سابق يوم السبت: "ستكون آثار العاصفة مالك أكبر في الدنمارك يوم الأحد ، لكن مسار العاصفة في الساعات السابقة يعني أن المملكة المتحدة ستتلقى ضربة سريعة".