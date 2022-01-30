الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتان تسجل وفاة نادرة بكورونا بعد نجاحها في مكافحة الوباء

كورونا في بوتان
كورونا في بوتان

صرّح رئيس وزراء بوتان أن بلاده حققت نجاحا لا مثيل له في مكافحة فيروس كورونا لكن وفاة أحد المصابين بالوباء، وهو أمر نادر في المملكة (الوفاة الرابعة)، تظهر أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المرض.

فقد سجلت الدولة النائية الواقعة في جبال هملايا بين الصين والهند والبالغ عدد سكانها حوالى 800 ألف نسمة، عدد وفيات بكوفيد يعتبر من الأدنى في العالم.

والمناطق الوحيدة التي سجّلت عدد وفيات أقل من بوتان هي بعض الجزر النائية في المحيط الهادئ وبلدان لا تنشر بيانات مرتبطة بالفيروس، على غرار كوريا الشمالية وتركمانستان.

لكن رئيس وزراء بوتان لوتاي تشيرينغ، وهو طبيب ما زال يجري عمليات جراحية في عطل نهاية الأسبوع معتبرا أنها "تساعد على التخلص من التوتر" الناجم عن ضغوط العمل السياسي، قال إن وفاة هذا الأسبوع كانت "تذكيرا مريرا بأننا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود" لكافحة الجائحة.

وكتب تشيرينغ على فيسبوك مساء السبت "شعرت كأن رصاصة أصابتني عندما علمت بأن حياة ثمينة جديدة انتهت بسبب كوفيد-19".

وأضاف "حزنت مع البلاد وما زلت أصلي من أجل صديقنا العزيز".

وتابع أن بوتان ما زالت ملتزمة القضاء التام على المرض، مشيرا إلى أن الأمة لا تستطيع تحمل "خسارة أرواح بسبب أمر يمكن الوقاية منه".

وشهدت بوتان، مثل كثير من دول العالم، ارتفاعا في عدد الإصابات بالوباء بسبب المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى.

وتزامنت الوفاة الجمعة مع إعلان السلطات الصحية تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة وطنية قياسية منذ بدء الوباء.

وسجّلت بوتان حتى الآن أقل من خمسة آلاف إصابة منذ ظهور الوباء قبل عامين، وهي لقّحت جميع سكانها البالغين بحلول منتصف العام 2021.

نيودلهي مكافحة الوباء فيروس كورونا كورونا بوتان

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

الجنيه يحافظ على استقراره في بداية تعاملات الأحد

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن فكشفته الشرطة بسوهاج

إصابة طالب بسبب المزاح مع زميله عقب الامتحانات في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا