الأحد 30 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة 97 حالة تعدي على نهر النيل والمجاري المائية وإحالتها للنيابة العسكرية

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على نهر النيل

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.
توفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة
وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 97 حالة تعدي فى نطاق محافظات "الدقهلية- البحيرة- القليوبية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة المحليات.

التصدي لكافة أنواع وأحجام التعديات

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري،  استمرار حملات الإزالة المكبرة للتصدي لكافة أنواع وأحجام التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى  الحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعية من جميع أشكال المخالفات غير القانونية.

كما أوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل للدستور، استمرار التصدى وإزالة كافة مسببات التلوث البيئي، والقمامة والحشائش،  بما يضمن توفير جميع التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات المائية لجميع القطاعات الاقتصادية والزراعية المستفيدة من الموارد المتاحة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، لافتاً إلى أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل، خاصة مع إحالتها إلى النيابة العسكرية.

صيانة النيابة الرى تعديات القوات المسلحة إزالة حملات أراضي تطوير حماية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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