جلسة مباحثات «كويتية- تونسية» على هامش الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب

بحث الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، العلاقات الثنائية بين تونس والكويت؛ وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت حاليًا.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري العربي، ومجالات التعاون المتعددة؛ بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي سياق متصل، عقد وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الحالية، جلسة مباحثات مع الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وتبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

واجتمع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الحالية، مع الأمير فيصـل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية على هامش زيارته للكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ 156، الذي تستضيفه دولة الكويت، اليوم الأحد.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة على الاجتماع التشاوري، ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.