الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا اليومية تقفز إلى مستوى قياسى فى كوريا الجنوبية

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الإنتشار المتزايد للمتحور أوميكرون.
 

وسجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 17 ألفا و 532 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 828 ألفا و637 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
 

وكانت السلطات الصحية في البلاد قد أعلنت يوم السبت تسجيل 17 ألفا و 542 حالة جديدة ولكنها أعادت تصحيح الرقم إلى 17 ألفا و 526 حالة .
 

كما سجلت البلاد 20 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6732 وفاة.
 

وتراجع عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا إلى 277 حالة .
 

وحتى اليوم الاحد، تلقى 27 مليون شخص أو 53% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 44 مليون شخص، أي نسبة 86 % من سكان البلاد.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إصابات كورونا اليوم إصابات كورونا ورونا الجنوب اصابات كورونا اليومية كورونا الجنوبية كوريا الجنوبية صابات كورونا اليوم اصابات كورون كورونا اليومية قياسي كورونا اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية 2022

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الصحة: مصاب أوميكرون يعدى من 16 إلى 19 شخصا

ألمانيا: 118970 إصابة جديدة بكورونا

دراسة جديدة: الفجوة بين عمر شبكية العين قد تتنبأ بمخاطر الوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟