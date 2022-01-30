سويسرى يفوز بالجولة الثانية لسباق الدرعية 2022 للفورمولا إى

اختتمت منافسات الجولة الثانية من سباق فورمولا إي للسيارات "الدرعية 2022" ضمن منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، احتضنت المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة السباق الذي يقام في فترة المساء.



وتوج السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق "روكيت فينتوري ريسينج- موناكو" بالمركز الأول في الجولة الثانية، فيما جاء الهولندي روبن فرينجز سائق فريق "إينفجين ريسينج" في المرتبة الثانية، وحل البرازيلي لوكاس دي جراسي من فريق "روكيت فنتوري ريسينج - موناكو" في المركز الثالث.



واستمر السباق لمدة 45 دقيقة، وشهد عدة توقفات بسبب ارتكاب المتسابقين حوادث استلزمت تدخل سيارات الأمان.



وخلال التجارب الحرّة للسباق ، حقق الألماني باسكال فيرلين سائق فريق "تاج هيور بورشه" الزمن الأسرع، فيما جاء الفرنسي جان إيريك فيرن سائق فريق "دي أس تشيتاه" ثانياً، تلاه البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق "ماهيندرا ريسينج" في المركز الثالث.



وخلال التجارب الرسمية حقق الهولندى نك دي فريز سائق فريق مرسيدس بنز إي كيو الألماني مركز الانطلاق الأوّل، بعد تفوقه على السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق "روكيت فنتوري ريسينج- موناكو"، بينما حلّ الهولندي روبين فرينجز سائق فريق "إينفيجين ريسينج" البريطاني في المركز الثالث.



يشار إلى أن منافسات الموسم الثامن من سباقات بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، قد بدأت بالجولة الأولى أمس الجمعة وفاز بها الهولندي نِك دي فريز قبل أن يحلّ في المركز العاشر في المرحلة الثانية اليوم بعد تعرضه لمشاكل تقنية، فيما حل زميله البلجيكي ستوفيل فاندورن في المركز الثاني، وجاء البريطاني جيك دينيس سائق "أفالانش أندريتي"، في المرتبة الثالثة.



وشهد سباق فورمولا إي الدرعية 2022، اهتماماً إعلامياً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، حيث تم بث الحدث عبر 63 قناة في 150 دولة، فيما بلغ عدد وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية سباق الدرعية أكثر من 50 وسيلة إعلامية، إضافةً إلى 110 إعلاميين بين محرّرين ومصورين.