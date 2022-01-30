الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن ستقترح على الناتو عملية انتشار عسكرى كبيرة فى أوروبا تشمل قوات وأسلحة

الناتو
الناتو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستقترح على حلف الناتو نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا.

 

وقال جونسون إن هذا يأتي "في إطار عملية انتشار عسكري كبيرة"، لمواجهة تصاعد "العداء الروسي" تجاه أوكرانيا. 

 

وأضاف أن مجموعة الإجراءات هذه "ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين بأنه لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائما إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي". 
 

وكثفت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري على حدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

 

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عدوان على أوكرانيا، وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة لأنه يهدد الأمن الروسي.

على عمل لندن بيرة عملية اوروبا عسكري الناتو أسلحة كبيرة قوات إنتشار

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

الصحة: مصاب أوميكرون يعدى من 16 إلى 19 شخصا

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الصحة: 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و44 حالة وفاة

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

تقرير خبراء الأمم المتحدة: الحوثيون مستمرون فى تجنيد الأطفال باليمن

طبيب مناعة يحذر من متحور جديد لكورونا أكثر انتشارا من أوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟