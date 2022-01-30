تقرير خبراء الأمم المتحدة: الحوثيون مستمرون فى تجنيد الأطفال باليمن

أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، أن جماعة الحوثيين تقوم بإلقاء الألغام في البحر، منوهة إلى ارتفاع إلقاء الألغام بشكل كبير العام الماضي.

وبحسب التقرير الأممي، فإن الحوثيين يقومون بتجميع المسيرات والصواريخ والعبوات الناسفة بمناطق سيطرتهم، منوها بأن الحوثيين يحصلون على الأسلحة عبر شبكة معقدة من الوسطاء لطمس الأدلة.

وأشار التقرير الأممي، إلى أن جميع القوات الموالية للحوثي تنتهك حظر الأسلحة، ملوحا بفرض عقوبات على عناصر الحوثي التي تقوم بتجنيد الأطفال".

وطالب التقرير الأممي، جماعة الحوثي بالامتناع عن استخدام المدارس والمساجد لتجنيد الأطفال، مشيرا إلى أن هناك أفراد وكيانات في الخارج يساهمون بتزويد الحوثي بالأسلحة.

ولفت التقرير، إلى أن الحوثي جند 1406 أطفال أعمارهم تتراوح بين 10 و17 عاما قتلوا عام 2020، موردا أمثلة على تجنيد الأطفال للقتال وفقا لعقيدة الحوثيين.

وفي وقت سابق، ندد الاتحاد الأوروبي وفرنسا، بالهجوم الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان:" ندين الهجوم على منشآت مدنية في دولة الإمارات ونعتبره تهديدا لاستقرار المنطقة".

وفي وقت سابق أدانت الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في الإمارات.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ممنوعة بموجب القانون الإنساني الدولي".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس".

وأضاف أن غوتيريش طلب من الحوثيين "منع أي تصعيد في سياق توترات متزايدة في المنطقة".

وأعلنت شرطة أبوظبي، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".