عادل أديب يكشف تفاصيل «نقل عام»: المسلسل يظهر حلاوة مصر

أكد المخرج عادل أديب، أن مسلسل "نقل عام " يتناول فكرة "الطبقة المتوسطة" ضمن أحداث دراما المسلسل، قائلا: الفضل لخروج المسلسل بهذه الصورة للجمهور يعود للشركة المنتجة التي قررت تناول هذه الفكرة والتركيز على الطبقة الاجتماعية المتوسطة لجمع الاسرة المصرية بكل المشاكل التي تواجهها سواء من جهة مشاكل الحياة أو كثرة الإنجاب «الكثافة السكانية» وكيفية إيجاد حلول لتلك المشكلات.

وأضاف «أديب» بين في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن هذه الطبقة في السنوات الأخيرة تم تناولها في عدد من الأعمال الدرامية بشكل وصفه بالمهين قاتلاً : كلنا استئنا السنوات الأخيرة من تقديم هذه الطبقة في شكل سوقي يحمل إهانة لها سواء من جهة التركيب أو السلوك.

وأوضح أن العمل يبرز جمال وبساطة المواطن المصري، بالإضافة لشوارع مصر وما تحمله في طياتها من جمال وتاريخ قائلاً: مصر حلوة أوي ياجماعة واحنا مش عارفين نشوفها صح وحبينا في المسلسل نشوف مصر ونفسنا صح".

وحول غياب هذا الشكل الدرامي من عصر عاطف الطيب في فيلم «سواق الأتوبيس» قائلاً: “فيه أوجه مقارنة كثيرة والاختلاف أن مدرسة الأستاذ الكبير عاطف الطيب كانت مدرسته هي الواقعية الحديثة ونحن نتبنى الواقعية الرومانسية بكافة أركانها بما يتعلق بفكرة العائلة والدفء في العلاقات المصرية سواء علاقة الأخوات في البيت ببعضهم البعض وعلاقة الناس بعضها البعض”.

وواصل: “ بقالنا كتير مش بنوشف هذه المشاعر بين المصري وأخوه سواء الأهلاوي والزملكاوي والمسلم والمسيحي، وغيرها من تناقضات المجتمع حتى العلاقات الاجتماعية مثل الزواج والطلاق بقالنا فترة بنشوف طلاق وبعد الانفصال نشتم بعض، مشدداً أن حياة المصريين أبسط بكثير مما يحدث في السنوات الأخيرة” مضيفا: “ الدراما أثرت في سلوكنا في السنوات الأخيرة، وحان الوقت للسير في المسار الحقيقي.. وشركة “فنون مصر” ليست مجرد فلوس، ولكنهم عودونا على الدراما الاجتماعية فيها نجوم كبار كتير”.

وأشاد أديب بالفنانين المصريين وقدراتهم قائلاً: “عندنا مدافع قوية جدا من الممثلين في قوانا الناعمة، وبيكون صعب على المخرج قيادة ممثلين كبار مثل محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب، وهم قامات يضيفون للمخرج وليس العكس، وبيخلي المخرج واقف على طراطيف صوابعه”.

«نقل عام» تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول سائق أتوبيس نقل عام، يجسده النجم الكبير محمود حميدة، يواجه العديد من الضغوط طبقًا لاختياراته؛ خاصة أنه يتزوج من الفنانة سوسن بدر وتنجب منه ابنتين تجسدهما ميريهان حسين وريم البارودى، ووفقًا لظروف اجتماعية يتعرض لها يقرر الزواج من الفنانة دينا، وينجب منها 7 أولاد هم: محمد محمود عبدالعزيز، وآدم النحاس، ونور خالد النبوي، وأميرة الديب، وهايدى رفعت، وهاجر الشرنوبي، وطفل رضيع، ومن خلال تشابك العلاقات تتم مناقشة مجموعة من القضايا الاجتماعية.

أبطال نقل عام

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.