البرلمان ينتخب «ماتاريلا» رئيسًا لإيطاليا لولاية ثانية

أعاد البرلمان الإيطالي انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا للبلاد لولاية ثانية، وذلك بعد اجتماع قادة أحزاب الأغلبية في البرلمان الإيطالي، والتوقيع على اتفاقية تقضي بإعادة انتخاب ماتريلا لفترة جديدة.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء اليوم السبت، إن التوافق أصبح خطوة "إلزامية" بين قادة الأحزاب للخروج من حالة الجمود ومأزق انتخاب رئيسا جديدا للبلاد، بعد حصول ماتريلا على 336 صوتا، خلال جلسة التصويت السادسة، و387 صوتا في ختام الجلسة السابعة اليوم.

وقالت الوكالة إن وساطة رئيس الوزراء الإيطالي الحالي ماريو دراجي، كانت حاسمة حيث استمع لقادة الأحزاب السياسية المختلفة للوصول لنقطة التقاء حول إعادة انتخاب ماتاريلا من أجل "خير البلاد واستقرارها".

كما أجرى دراجي، مقابلة مع ماتريلا، على هامش أداء فيليبو باتروني جريفي اليمين الدستوري كـ"قاض" في المحكمة الدستورية الإيطالية.

من جهته، قال زعيم الرابطة "ليجا" ماتيو سالفيني "الإيطاليون لا يستحقون المزيد من أيام الارتباك، مشيرا إلى موافقته على وجود ماتاريلا في الرئاسة ودراجي للحكومة، فيما كتب زعيم الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا، الذي نشر صورة على تويتر مع لافتة كتب عليها "شكرًا لك أيها الرئيس ماتاريلا".

كما جرت مكالمة هاتفية بين ماتاريلا وسيلفيو برلسكوني وصفتها "فورزا إيطاليا" بـ "المكالمة الهاتفية الطويلة والحنونة"، حيث قال برلسكوني، إنه من منطلق الشعور بالمسؤولية ولصالح البلد، تخلى عن ترشيحيه، وأيضًا لصالح حل موحد.

من جانبه، قال جوزيبي كونتي رئيس حركة الخمس نجوم "كان الهدف الأساسي هو معالجة هذه الخطوة الحاسمة لضمان استقرار عمل السلطة التنفيذية"، فيما قالت جيورجيا ميلوني "سوف أندهش إذا وافق ماتاريلا على إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية".

وانطلقت اليوم، جلسة تصويت سابعة في مجلس النواب الإيطالي لانتخاب رئيسا لإيطاليا خلفا للرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتريلا.

ولم يصل التصويت السادس، الذي تم عقده مساء أمس الجمعة، إلى أي نتائج حاسمة كذلك مع امتناع 445 عن التصويت، حيث حصل ماتريلا على 336 موافقة، تلاه قاضي مكافحة المافيا نينو دي ماتيو بـ41 صوتا.