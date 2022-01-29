تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في أمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية 2625 حالة وفاة و572 ألفا و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المراكز في نشرتها اليومية بشأن الوضعية الوبائية، وصول عدد ‏‏‏الإصابات إلى 73,512,366، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 876,632.‏

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 370 مليونًا و324 ألفًا و902 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون إصابة.

وقالت إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفا و69 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ888 ألفًا و881 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ626 ألفًا و170 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 493 ألفًا و198 وفاة.

وظهر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة لفيروس "كوفيد 19" الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.