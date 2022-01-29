السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدريب 457 شابًا وفتاة في المؤتمر الختامي لمشروع الطريق 2

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، السبت، المؤتمر الختامي لمشروع الطريق 2 الذى نفذته جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بالتكامل مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجمعية شروق مصر تحت عنوان “   صحة أفضل.. مستقبل أجمل”.

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جاء ذلك بحضور أحمد على باغى، سكرتير مركز ومدينة سيوة وفتحية السنوسى عضو مجلس النواب، و فاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح وشيوخ القبائل، وممثلى المجتمع المدني بسيوة.

وقدم سيد عثمان ابراهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة التهنئة بمناسبة نجاح المهرجان الدولى الخامس للتمور المصرية بسيوة موجها الشكر لكافة شركاء التنمية ، والإدارات المعنية وشيوخ القبائل. 

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وأشار إلي جهود المشروع في مجال القطاع الصحى ، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تولى زمام الأمور بسيوة، لافتًا إلى توفير خزانات المياه النقية بالقرى لتوفير الحياه الكريمة للمواطنين مضيفا أنه  تم تنفيذ مشروع تأهيل عدد من البيوت القديمة بنطاق  قلعة شالى بتمويل من الخارجية الايطالية. 

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وأكد الشيخ عمران فتحى كيلانى، علي الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع السيوى خاصة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة حيث إن جاءت محاور المشروع في التدريب والتأهيل، الصحة، قطاع مياه الشرب حيث تم تدريب 457 شابًا وفتاة وتمويل 76 مشروعًا وإجراء مسح لعدد 6000 طفل وطفلة بخصوص مرض الانيميا المنجلية وتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و التوعية بأهمية ترشيد المياه. 

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وأوضح محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة الدور الذى قام به المشروع في مجال التنمية المستدامة والتدريب المهني، وفى قطاع الصحة. 

فى ختام المؤتمر الختامى تم  توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية ومستشفى سيوة المركزى لتسليم معمل الانيميا المنجلية من الجمعية للمستشفى.

الانيميا المنجلية تنفيذ مشروع تنمية المجتمع تأهيل الكوادر البشرية مركز ومدينه سيوة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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