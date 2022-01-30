كيف واجه جمهور معرض القاهرة للكتاب الأفكار المتشددة؟

منذ انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته ال٥٣ منذ ٢٦ يناير وإلى اليوم؛ وثمة مشاركات لدور نشر مصرية وخاصة الناشر الحكومي لعدد من الأعمال التى فندت أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، وأفكار التيارات الإسلاموية المتشددة؛ وهو ما يحيلنا إلى تساؤل خاص بأبرز هذه الكتب التى تصدرت إقبال جمهور المعرض، وأبرز عناوينها؛ وذلك فى إطار مواجهة هذه الأفكار بالوعي من خلال تفنيد هذه الأفكار.

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"الدستور" توجهت إلى أجنحة عدد من دور النشر الحكومية بالمعرض؛ وسألنا مسؤولو التسويق بها عن أبرز هذه الكتب، وإقبال جمهور معرض الكتاب عليها فى إطار قياس مستوى الوعي لدى الجمهور خاصة وأن شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته ال٥٣ هو "هوية مصر.. الثقافة.. وسؤال المستقبل".

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محمد الفقي مسؤل إدارة التسويق فى "هيئة الكتاب": المضللون وسلسلة رؤية الأبرز.

قال محمد الفقى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق، إن سلسلة "المضللون" للإعلامي الدكتور محمد الباز، وسلسلة "رؤية" التى تصدر عن هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأضاف "الفقي" أن سلسلة "ما" أيضا من بين السلاسل الموجه للنشء بهدف تعريفهم بمكونهم الثقافى والحضارى فى مجالات متعددة وهو ما يساهم فى ضبط مفاهيمهم التى تعرضت للتشويش من قبل.

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تغريد كامل مسؤولة تسويق"قصور الثقافة"

قالت تغريد كامل، مسؤولة التسويق فى قصور الثقافة، إن كتاب " الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية" لخالد حنفى هو الاكثر مبيعا من هذا النوع من الكتب التى تقدم مواجهة للافكار المتشددة.

وأضافت "تغريد" أن كتاب خالد حنفى صدر منه الطبعة الثانية على أن يتم معرضها خلال أيام معرض الكتاب القادمة.

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القومي للترجمة: ٣ كتب هى الأكثر مبيعا في المعرض

قال تامر مصطفى، مدير التسويق بالمركز القومي للترجمة، إن أبرز الكتب التى تلقى رواجا لدى جمهور معرض الكتاب تشتبك مع خطابات الجماعات المتطرفة؛ أبرزها كتاب "الوجوه المتعددة للإرهاب".