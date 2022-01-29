السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصور الثقافة» تطرح 3 إصدارات من كلاسيكيات الثقافة اليونانية بمعرض الكتاب

قصور الثقافة
قصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن طرح 3 إصدارات ضمن كلاسيكيات الثقافة اليونانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

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وقال جرجس شكري أمين عام النشر بقصور الثقافة، إنه تم طرح 3 عناوين من كلاسيكيات الثقافة اليونانية وهي "في الشعر لأرسطوطاليس" حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية  الدكتور شكري عياد، وكتاب "فجر الفلسفة اليونانية" للدكتور أحمد فؤاد الأهواني و"معجم أعلام الأساطير اليونانية والرومانية" ترجمة أمين سلامة.

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تأتي هذه الاصدارات لتكمل 13 كتابًا في 11 عنوانًا من كلاسيكيات الثقافة اليونانية، طرحتهم قصور الثقافة احتفاءً بالعام الثقافي اليوناني المصري.

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ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

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وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

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واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

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جرجس شكري أمين عام النشر إصدارات قصور الثقافة صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كلاسيكات الثقافة اليونانية

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