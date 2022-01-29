السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في أول يوم امتحانات..

شكاوى من صعوبة امتحان «العربي» للشهادة الإعدادية بالفيوم

امتحانات
امتحانات

أكدت نفين ثابت، مسئولة حملة أولياء أمور طلاب المدارس بالفيوم، وجود شكاوى جماعية من صعوبة امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، وخاصة النحو.
 

وقالت «ثابت» في تصريح لـ«الدستور»: «توجد شكاوى عديدة فى امتحانات محافظة الفيوم للشهادة الإعدادية، إذ اشتكى عدد من أولياء الأمور من تأخر توزيع ورقة الأسئلة بعد نصف ساعة من بداية الوقت المحدد للامتحان، لذا تم رصد الشكاوى وتوصيلها لوزارة التربية والتعليم».

 
وكانت شددت «التعليم» على الالتزام بضوابط الامتحانات، لافتة إلى أن رئيس اللجنة مسئول عن حسن سير العمل، ولا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة، كما شددت على واضعي الامتحانات بكافة المواد الدراسية بضرةرى الالتزام بالمواصفات الفنيه للورقة الامتحانية والابتعاد عن الأسئلة ذات الصلة السياسية أو الدينية ومراعاة الوزن النسبي للورقة.


وفي ذات السياق، تم التشديد على رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلف برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل باللجنة، والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتخلص من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية المعلقة على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية مع تشكيل غرفة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والاجابة 

ولفتت «التعليم» إلى ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، مع الالتزام بالتطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة كافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات، مع الالتزام بتوزيع 14 طالبًا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عزل بكل لجنة تحت إشراف المنسق الصحي.

وزارة التربية والتعليم المدارس التعليم الشهادة الاعدادية فيروس كورونا المناهج أولياء أمور حدد المناهج الدراسية فيروس كورونا المستجد

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