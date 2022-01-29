بدء معاينة موقع مشروع امتداد المشاية السفلية بالمنصورة

قام المهندس زناتي السيد، مدير مديرية الطرق بالدقهلية يرافقه العميد علاء خضر، ممثل الشركة الوطنية للمقاولات والدكتور أحمد عواد استشاري الشركة الوطنية والوفد المرافق لهم بالمعاينة علي الطبيعة لموقع مشروع امتداد المشاية السفليه من مكتبة مصر العامة وحتي قولنجيل من أجل وضع التصميمات اللازمه لتنفيذ المشروع وتحديد آلية العمل.

ووجه المحافظ لمسؤولي الشركة الوطنية بسرعة الانتهاء من اعداد التصميمات والدراسات اللازمه وتحديد المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولي وموعد الانتهاء منها لسرعة الاستفادة من هذا المشروع الجديد الذي يعد شريان مروري جديد يقلل من التكدس المروري ويعمل علي سهولة حركة المواطنين.

وعقد محافظ الدقهلية الثلاثاء الماضي، اجتماعًا بمسؤولي الشركة الوطنية لإعداد التصميمات والدراسات اللازمه للبدء في تنفيذ امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، مشيراً الي أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة و حتي مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه والمرحلة الأولي سيتم تنفيذها بطول 800 متر.

كما عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا بقاعة الاجتماعات مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية والفنية لمناقشة آخر الاستعدادات لمجابهة الجائحة ومتابعة الوضع الوبائي للفيروس بمستشفيات العزل.

واستعرض وكيل وزارة الصحة خلال الإجتماع معدلات الاصابة بفيروس كورونا ونسب تردد المواطنين المشتبه باصابتهم على المستشفيات وكذلك نسبة اشغال الأسرة بالاقسام الداخلية والرعايات المركزة.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل واستعداد المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستقبال مصابي كورونا والحرص على تطبيق البروتوكولات العلاجية المحدثة واستخدامها حسب الحالة الصحية لكل مريض وخاصة بعد نجاح القيادة السياسية ووزارة الصحة في توفير أحدث أدوية علاج الكورونا في العالم موجهآ بتكثيف تدريب الفرق الطبية على كيفية تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث.