السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

في جناح الأزهر.. علي جمعة: التراث نتاج حي يقبل الإضافة والتجديد

جانب من الجناح
جانب من الجناح

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٣)، اليوم السبت،  ثالث ندواته بعنوان" التراث بين التجديد والتقديس" شارك فيها فضيلة أ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب،  وأدارها محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي.

وأكد الدكتور علي جمعة أن التراث ينطلق في خطواته الأولى من استيعاب التراث والبناء عليه ثم التبحر في كل علم وفن ومنهج؛ لتجديد الدنيا بالدين، موضحًا أن التراث يضم مسيرتنا الفكرية وحركتنا العلمية، التي تتضمن فعلنا الحضاري وإبداعاتنا الفكرية والفنية والتطبيقية.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التراث  نتاج حي يقبل الإضافة والتجديد، أما من يزعم من أن التراث لا يقبل التجديد وأنه يجب اقتلاعه من جذوره، إنما يعكس قصور أدواتهم ورغبتهم في العمل على الهدم، ولا يبحثون عن حقيقة وأهمية التراث.

وبيّن رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن أول درجات التجديد الاهتمام بالمنهج لإدراك الواقع المتغير،  فالتجديد لا بد أن يشتمل اشتمالا حقيقيا على المنهج،  وبدونه لن يكون هناك تجديد بل عبث وأهواء شخصية ومواقف إزاء قضايا معينة، موضحًا أن هذا لا يعني التقديس التام للتراث، بل لا بد من احترامه والاستفادة منه.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

جناح الأزهر جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر التراث نتاج حي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

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