الاثنين.. محلية النواب تستعرض بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية والرى

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد بعد غد الإثنين اجتماعا برئاسة المهندس أحمد السجيني، وذلك لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حاتم أحمد عبد العزيز، خالد بدوى بشأن: تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ههيا – محافظة الشرقية – مثل (ترعة دبوس – ترعة الشيخ عطا – ترعة أم الشوك – ترعة بنى عامر) والعديد من الترع الأخرى ، ووجود أكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، ولكن دون جدوى، وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ" الدستور" إلى طلبي الإحاطة أكدوا على غياب الدور التنسيقي بين الوزرات المعنية (التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الإقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة وإستصلاح الأراضي) في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وضفاف المجارى المائية الأمر الذى أدى إلى تراكم القمامة لعموم محافظات الجمهورية، وبخاصة شوارع مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين نتيجة إنتشار الأوبئة وتشويه الذوق العام.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستمر في عرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والرى للتنسيق والتعاون للإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزارى رقم (4) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجارى المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للإستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما أسفرت عنه المناقشات بإجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 2 من نوفمبر سنة 2021 في هذا الشأن.

فيما تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها في يومي الثلاثاء والخميس المقبلين لاستكمال مناقشة بقية طلبات الإحاطة المحالة للجنة.