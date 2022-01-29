السفارة الروسية بواشنطن: ضخ الأسلحة الأمريكية للنظام الأوكرانى يدفعه إلى مغامرات ضد دونباس

ذكرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن نقل واشنطن الأسلحة إلى كييف يدفع السلطات الأوكرانية إلى مغامرات عسكرية ضد سكان دونباس.

وكتبت السفارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - أن "السلطات الأمريكية تعلن يوميا عن نشاطها المحموم لإيصال مئات الأطنان من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. ويتم ذلك تحت شعارات أن الروس يريدون وبشدة مهاجمة دولة مجاورة".

وأشارت السفارة إلى أنه "من الواضح أن ضخ واشنطن الأسلحة الجديدة لنظام كييف بلا توقف يحرضه في الواقع على مغامرات عسكرية ضد سكان دونباس".

وقالت البعثة الدبلوماسية: "ندعو واشنطن مرة أخرى إلى إجبار جنودها (في إشارة إلى أوكرانيا) على الامتثال لاتفاقيات مينسك، وعدم الانغماس في حربهم ومحاولاتهم لدمج السكان الناطقين بالروسية بالقوة".

وفي الآونة الأخيرة، ترددت أصداء عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مثل هذه التقارير ووصفها بأنها "تصعيد فارغ لا أساس له"، مشددًا على أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأي شخص.