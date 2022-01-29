السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 370 مليون حالة

إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 370 مليونا و324 ألفا و902 حالة.
وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفا و69 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ888 ألفا و881 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ626 ألفا و170 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 493 ألفا و198 حالة.

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