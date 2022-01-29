بيومي فؤاد ضيف برنامج «واحد من الناس».. غدًا

يستضيف برنامج “واحد من الناس“ الذى يقدمه الإعلامى دكتور عمرو الليثى فى موعده الجديد الأحد والإثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساءً على شاشة قناة ”الحياة”.

ويحل الفنان بيومى فؤاد ضيفا في حلقتي الأحد ٣٠ يناير والإثنين ٣١ في حوار فنى شيق ويكشف أسرار وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية واستعدادته لدراما شهر رمضان والمشاريع السينمائية فى المستقبل.

كما يتطرق الحوار إلى كشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وعائلته وكيف كانت انطلاقته وأقرب الناس إليه من الوسط الفنى وخارجه.

كما يواصل برنامج "واحد من الناس" فقراته الإنسانية والتنموية ، حيث يضع المواطن البسيط نُصب عينه ، و يدعم الحالات الإنسانية عبر إجراء عمليات جراحية و مشروعات صغيره و قوافل طبية و غذائية للقرى الأكثر احتياجاً وتجهيز الأيتام، ليساهم في رسم البسمة والسعادة على شفاه وقلوب المشاهدين والبسطاء فى شتى محافظات الجمهورية ، وتحول البرنامج إلى منظومة خير ومحبة وتعاون وتكافل ودعم وفرحة كأكبر بوابة خير بالإعلام المصري.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء غدا الأحد والاثنين عبر شاشة قناة الحياة.

أحدث أعمال بيومي فؤاد الفنية

وينتظر النجم بيومي فؤاد عرض أحدث أعماله الغنائية الذي يحمل أسم “مهمة مش مهمة” بدور العرض السينمائي ويشارك في بطولة الفيلم عددمن النجوم من مصر والسعودية، وهم أحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أيمن العلى.

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي للجمهور بدور العرض السنمائي يوم 2 فبراير المقبل، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "مهمة مش مهمة"، الأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل عنوان "أجمل واحدة"، غناء شيماء يسرى ودونجا وعلاء جمال.