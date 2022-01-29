نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بوحدة استرداد أراضي الدولة

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بوحدة استرداد أراضي الدولة
بتكليف من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تابع حازم عمر نائب المحافظ، سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة الكائن بشارع حي المصالح بمدينة قنا، والتى تختص بمتابعة وإنهاء إجراءات طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وجهات الولاية الأخرى التى تقدم بها المواطنون خلال الفترة من 1 يناير حتى 14 يونيو 2018.
وقد رافقه حسين زمقان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة.
وأثنى نائب محافظ قنا على الجهود المتميزة التى يقوم بها العاملين بالوحدة فى متابعة طلبات التقنين المُسجلة على المنظومة الإلكترونية أولا بأول، والتواصل مع مقدمى الطلبات لاستكمال الإجراءات، موجها بسرعة إنجاز طلبات التقنين المتبقية.
من جانبه أوضح مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، أنه جاري العمل على تسريع معدلات الإنجاز بمراحل التقنين والتي تشمل الفحص والمعاينة والتثمين.
وكان قد تفقد حازم عمر نائب المحافظ، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، التى بدأت اليوم السبت بمادتىّ اللغة العربية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وتستمر حتى نهاية الأسبوع، رافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين زمقان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسؤولي التعليم.
حيث تفقد نائب محافظ قنا ومرافقوه لجان مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، وقنا الإعدادية الحديثة بنين، وقنا الإعدادية بنات، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، والذين أكدوا أنه فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتوى على أسئلة من خارج المنهج، كما اطمئن نائب المحافظ على جاهزية اللجان الامتحانية، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، موجها بتوفير المناخ الملائم للطلاب حتى يتسنى لهم أداء الامتحانات بسهولة ويسر.
من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام ٥٦٥٧٧ طالبا وطالبة موزعين على ٣٠٥ لجان فى الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة، بالإضافة إلى ٣٤٠ طالبا بالمدارس الرسمية للغات، موزعين على ٨ لجان، و٣١ طالبا بمدرسة النيل، و٢٨٠ طالبا دمج موزعين على ١٢٤ لجنة.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، فضلا عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أي حدث طارئ بشكل فوري وسريع.