السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8 آلاف إصابة بكورونا و27 وفاة خلال 24 ساعة في باكستان

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

سجلت باكستان اليوم السبت، ما يقرب من 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

 وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية التي تصدر باللغة الإنجليزية أنه وفقا لأحدث بيانات مركز القيادة والعمليات الوطني، تم تسجيل 7963 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 وأفادت البيانات بأن إجمالي إصابات كورونا في باكستان بلغت حتى الآن مليون و410 آلاف و33 حالة، كما بلغت الوفيات المرتبطة بالوباء على مستوى البلاد 29 ألف و219 حالة حتى اليوم السبت.
 

ولا يزال البنجاب أكثر الأقاليم تضررا من حيث الوفيات يليه السند وخيبر بختونخوا.


 وحتى الآن، سجل البنجاب إجمالي 13139 وفاة بسبب الوباء، كما سجل إقليم السند 7800 وفاة وخيبر بختونخوا 5994 وفاة.
 
وسجلت العاصمة إسلام أباد إجمالي 979 وفاة مرتبطة بالفيروس، وسجلت آزاد كشمير 752 حالة، وبلوشستان 367 حالة وإقليم جيلجيت بالتستان 188 حالة.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان أنه تم تسجيل 8183 في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ تفشي الجائحة في فبراير 2020.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، الجمعة ، أن معدل النتائج الإيجابية بلغ 92ر11%، وبذلك تقفز حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و402 ألف و70 حالة.

وسجلت البلاد أيضا 30 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و192 حالة، وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى 1353 حالة.

وأجرت باكستان 24 مليونا و822 ألفا و901 اختبار حتى الآن لتشخيص الفيروس، وتعافى مليون و274 ألفا و657 شخصا، من بينهم 17864، في الساعات الـ24 الماضية.

كانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"أوميكرون".

باكستان كورونا فيروس كورونا كوفيد الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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