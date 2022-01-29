السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفتان إماراتيتان تؤكدان تضامن الإمارات مع العراق في أزماته

صحف
صحف

سلطت صحيفتا "الاتحاد" و"الخليج" الإماراتيتان، الضوء على مايدور على الساحة السياسية العراقية، مؤكدتان تضامن الإمارات مع العراق ووقوفها إلى جانبه في كل ما يمر به من أزمات.

وتحت عنوان "تضامنًا مع العراق" أكدت صحيفة "الاتحاد"، اليوم السبت، أن العراق يستحق كل الدعم الممكن لمواجهة محاولات عودة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأيضًا لإنهاء فوضى انتشار الأسلحة والميليشيات المسلحة، لافتة إلى أن إدانة الإمارات للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان على مطار بغداد الدولي، جاءت لتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وتضامنها ووقوفها إلى جانب العراق.

وأضافت الصحيفة، أن أي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لا يحتمل أي تبرير، وسواء أكان المنفذ إرهابيًا «داعشيًا» أم إرهابيًا من «دويلة الميليشيات»، لابد من اعتقال كل المتورطين وإخضاعهم للقصاص.

وفي سياق آخر، وتحت عنوان "العراق يبحث عن حكومة ورئيس" قالت صحيفة "الخليج" - إن حالة عدم اليقين التي تسود الساحة السياسية العراقية، مع ما يرافقها من ضغوط سياسية أحيانًا، وضغوط بالنار والصواريخ أحيانًا أخرى، لا تبشر بأن الدخان الأبيض سوف يتصاعد في الأفق قريبًا، خصوصًا أن المسافات تتباعد بين الأطراف العراقية المعنية بالاستحقاقات الحكومية والرئاسية، ما يعني أن «الفراغ الدستوري» بدأ يطرق الأبواب مع كل ما يحمله من مخاطر أمنية.

وأضافت "الخليج"، أنه من جديد، العراق على المحك بانتظار ما تحمله الأيام المقبلة من تطورات.

ابوظبى العراق الإمارات

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