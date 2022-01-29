السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الأرجنتين: حاولت إقناع زعماء أوروبيين بفاعلية «سبوتنيك V»

ألبرتو فرنانديز
ألبرتو فرنانديز

كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه حاول إقناع زعماء دول أوروبية ومنظمة الصحة العالمية بفاعلية لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وأكد لهم أن الأرجنتين خير دليل على نجاعته.

وقال "فرنانديز"، في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "تحدثت مع العديد من الزعماء الأوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين ومدير منظمة الصحة العالمية، وأكدت لهم بوضوح أن الأرجنتين أفضل دليل على فاعلية "سبوتنيك V".

يذكر أن "سبوتنيك V" أصبح أول لقاح حصلت عليه الأرجنتين، حيث أصدرت السلطات الصحية في البلاد ترخيصًا له في 23 ديسمبر 2020، وفي 29 ديسمبر بدأت باستخدامه لتطعيم الكوادر الطبية.

وتلقى الرئيس "فرنانديز" نفسه اللقاح الروسي في يناير العام الماضي، ومرت إصابته بفيروس كورونا في أبريل دون أي صعوبات أو مشاكل خطيرة على الصحة.

وفي ديسمبر الماضي أعلن "فرنانديز" أنه تلقى الجرعة المعززة من "سبوتنيك V".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا  و ألمانيا.

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