السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: المحادثات المرتقبة بين لافروف وبلينكن قد تجرى الأسبوع المقبل

لافروف وبلينكن
لافروف وبلينكن

أعلنت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن الاجتماع المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن، قد يعقد الأسبوع المقبل.

 

وقالت: "أتوقع أن المحادثات بين الوزيرين ستجرى الأسبوع المقبل"، دون أن تحدد موعدا معينا لهذه المحادثات.

 

من جانبه، أشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن "التوقيت الدقيق للاتصال الجديد بين لافروف وبلينكن لم يتحدد بعد".

 

يذكر أن الوزيرين أجريا مباحثات في مدينة جنيف السويسرية الجمعة الماضي، وافقت واشنطن بنتيجتها على تقديم رد خطي لموسكو على مقترحاتها للضمانات الأمنية وقضايا الأمن في أوروبا.

 

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب المباحثات، إنه "يعتبر من الصواب نشر الرد الأمريكي المنتظر الأسبوع المقبل"، وأضاف أنه "سيطلب موافقة بلينكن على ذلك"

 

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، أن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

 

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

 

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.

 

ووفقاً للإحصاءات الأمريكية، فقد توفي حتى الآن حوالي 872 ألف شخص بسبب كورونا.

 

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 2643 حالة وفاة و 1,140,580 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 71,818,876، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 866,968.

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