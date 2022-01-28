إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى بطريق دمنهور - دسوق بالبحيرة اليوم الجمعة، من مستقلى السيارتين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى وجارى تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكى بأخرى سرفيس تومناية أمام قرية سنهور دائرة مركز دمنهور ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة دمنهور إصابة كل من ( محمد شحاته صبري ٣٨ سنه القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد حافظ حمزة ٥٨ سنه مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وحسن خيري الحصاوي ٣٨ سنه مقيم بني هلال مركز دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ومحمد شحاته عبد الجيد ٣٨ سنه مقيم بني هلال مركز دمنهور، بكسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعلي أحمد بنزينه ٥٣ سنه مقيم بني هلال مركز دمنهور بكسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وصفاء محمد سعد ٣٤ سنة مقيمة بني هلال مركز دمنهور بكسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.