الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤمن المحمدى: الـ62 نسخة من الدوريات المصرية لم تشهد نسخ مكررة لمباريات الفرق

مؤمن محمدى
مؤمن محمدى

قال الكاتب الصحفى مؤمن المحمدى، إن توقف الدورى المصرى عامى ١٩٥١و ١٩٥١ أثناء إعداد كتابه "الدورى المصرى" شكل لغزا بالنسبة له.

وأضاف "المحمدى" خلال مناقشة كتابه فى قاعة "كاتب وكتاب"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٣ والتى أدارها الدكتور عادل سعد، انه بعودة الدورى عام١٩٥٣ والسنوات التى تلت ذلك شهدت استحداث عدد من الأندية مثل المنصورة وغزل المحلة وكفر الزيات، وأن الـ ٦٢ نسخة من الدوريات المصرية لم تشهد نسخ مكررة بالنسبة لمباريات الفرق.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

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