الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدعو طاجيكستان وقرغيزستان إلى الحوار وترحب بوقف إطلاق النار على الحدود

بوتين
بوتين

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن قلق موسكو إزاء ما ورد من أنباء عن مناوشات واشتباكات متقطعة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمة بموقع «فيس بوك»: «نحن قلقون تجاه المعلومات المتعلقة بالحادث المسلح الذي وقع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.. ولسوء الحظ، هناك ضحايا وجرحى من الجانبين».

وأضافت في البيان: «من جهة أخرى، ترحب روسيا بوقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين وبالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المسلحة من الحدود وتسيير دوريات مشتركة في منطقة الحدود».

وأعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان أمس الخميس، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها في الحادث.

الخارجية الروسية طاجيكستان قرغيزستان الحدود مناوشات وقف إطلاق النار

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