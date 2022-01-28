مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة على حدود أرض بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في مشاجرة بين عائلتين لخلاف على حدود أرض بالإسماعيلية.

تلقت الجهات المختصة بلاغًا من مرفق الإسعاف عن نقل ثلاثة أشخاص إلى المجمع الطبي مصابين بطلقات نارية بعزبة السجاعي مركز ومدينة أبوصوير نتيجة مشاجرة على ممشى بأرض زراعية ووفاة أحدهم عند وصوله المجمع الطبي.

أسفر الحادث عن مصرع شخص "مجهول"، وإصابة أحمد إبراهيم عودة، وماهر إبراهيم عودة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.