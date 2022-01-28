الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة على حدود أرض بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في مشاجرة بين عائلتين لخلاف على حدود أرض بالإسماعيلية.

تلقت الجهات المختصة بلاغًا من مرفق الإسعاف عن نقل ثلاثة أشخاص إلى المجمع الطبي مصابين بطلقات نارية بعزبة السجاعي مركز ومدينة أبوصوير نتيجة مشاجرة على ممشى بأرض زراعية ووفاة أحدهم عند وصوله المجمع الطبي.

أسفر الحادث عن مصرع شخص "مجهول"، وإصابة أحمد إبراهيم عودة، وماهر إبراهيم عودة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

مصرع شخص مشاجرة بين عائلتين أرض زراعية المجمع الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

لخلاف على المرور.. إصابة 3 برش خرطوش أطلقه عليهم عاطل بالهرم

«الاستغناء عن آلاف الموظفين مع تطبيق التحول الرقمي».. الحكومة ترد

15 ألف مشترك.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «الدوم» قبل أسابيع من عرضه

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

ضبط 4 متهمين بقتل نجل مدرب حراس نادى بلدية المحلة

حان وقت زيارة الطبيب.. علامات تشير إلى إصابتك بـ«أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة

وزير فلسطينى: رحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة «بينت»