ضبط 4 متهمين بقتل نجل مدرب حراس نادى بلدية المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من إلقاء القبض على 4 متهمين في واقعة قتل الشاب "جابر" نجل الكابتن "عاطف خضر" مدرب حراس نادي بلدية المحلة.

وكان شاب في نهاية العقد الثاني من عمره قد توفي طعنا وسحلا على أيدي بلطجية يستقلون دراجة نارية بشارع منطقة شكري القوتلي، اليوم، بقصد سرقة متعلقاته وفروا هاربين مما أسفر عن لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى أبواب مستشفى المحلة العام.

كما كثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودهم لتحديد هوية المتهمين والبدء في تفريغ كاميرات مراقبة في محيط موقع الحادث وتم ضبطهم.

تلقي هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد خالد عامر، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمقتل الشاب "جابر عاطف خضر"، 18 سنة، مصابا بطعنات بأداة حادة وسحلا بمنطقة شكري القوتلي بعدما استوقفته مجموعة من البلطجية بقصد السطو عليه وسرقة متعلقاته الشخصية.

وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول المحلة عن تعرض الشاب الضحية للقتل على أيدي مجهولين يجري تحديد هويتهم وإصابته بطعنات بأداة حادة في أماكن متفرقة من جسده.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية لضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط 4 متهمين وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة.