الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 متهمين بقتل نجل مدرب حراس نادى بلدية المحلة

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من إلقاء القبض على 4 متهمين في واقعة قتل الشاب "جابر" نجل الكابتن "عاطف خضر" مدرب حراس نادي بلدية المحلة.

وكان شاب في نهاية العقد الثاني من عمره قد توفي طعنا وسحلا على أيدي بلطجية يستقلون دراجة نارية بشارع منطقة شكري القوتلي، اليوم، بقصد سرقة متعلقاته وفروا هاربين مما أسفر عن لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى أبواب مستشفى المحلة العام.

كما كثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودهم لتحديد هوية المتهمين والبدء في تفريغ كاميرات مراقبة في محيط موقع الحادث وتم ضبطهم.

تلقي هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد خالد عامر، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمقتل الشاب "جابر عاطف خضر"، 18 سنة، مصابا بطعنات بأداة حادة وسحلا بمنطقة شكري القوتلي بعدما استوقفته مجموعة من البلطجية بقصد السطو عليه وسرقة متعلقاته الشخصية.

وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول المحلة عن تعرض الشاب الضحية للقتل على أيدي مجهولين يجري تحديد هويتهم وإصابته بطعنات بأداة حادة في أماكن متفرقة من جسده.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية لضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة. 

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط 4 متهمين وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية نجل الكابتن عاطف خضر مدرب حراس نادي بلدية المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

لخلاف على المرور.. إصابة 3 برش خرطوش أطلقه عليهم عاطل بالهرم

«الاستغناء عن آلاف الموظفين مع تطبيق التحول الرقمي».. الحكومة ترد

15 ألف مشترك.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «الدوم» قبل أسابيع من عرضه

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

ضبط 4 متهمين بقتل نجل مدرب حراس نادى بلدية المحلة

حان وقت زيارة الطبيب.. علامات تشير إلى إصابتك بـ«أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة

وزير فلسطينى: رحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة «بينت»