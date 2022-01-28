الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مُكثفة لإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة بالشرقية

رفع لافتات
رفع لافتات

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقًا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وتنفيذًا لتوجه الدولة لتوفير شوارع آمنة ونظيفة أشارت هبة عبدالتواب، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة عدد (٥٥) إعلان مخالف خلال اليومين الماضيين بواقع (٢٢) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (١٧) إعلان متعامد وبدون ترخيص بمدينة أولاد صقر وعدد (١٦) إعلان بمركز و مدينة الحسينية، ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع عدد (١٢٧) إعلان.

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.

بدون ترخيص اجراءات محافظة محافظ الذوق العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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