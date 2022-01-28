موقع إفريقي يبرز زيارة الرئيس السيسي للإمارات: «تضمنت مناقشات ثرية»

اهتم موقع "أفريكان بيزنس" الإفريقي بإبراز زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإمارات، وما شهدته الزيارة من جلسة مباحثات ثنائية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب جلسة المباحثات الرباعية مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشارت إلى أن الزيارة تضمنت مناقشات ثرية للشأن الإقليمي والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية ككل، ما يدل على حرص البلدين على التنسيق والتشاور المستمر بينهما بما يدعم أمن واستقرار المنطقة.

وقال الموقع إن القادة الأربعة ناقشوا آفاق زيادة تعزيز التعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، كما استعرضوا خلال قمتهم، الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات.

وأضاف أن الرئيس السيسي، والقادة المشاركين في القمة، أكدوا أن استمرار هجمات المليشيات الإرهابية تشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وثابت تجاه هذه المليشيات والقوى الإرهابية الأخرى وداعميها.

وتابع: "أكدت القمة أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما شددت على ضرورة ضمان نهج مشترك تجاه هذه القضايا."

وكانت وكالة أنباء الإمارات، أفادت في وقت سابق بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي، اتفقا على مواصلة العمل معا للتصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتحديات التي تواجهها المنطقة، على رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.