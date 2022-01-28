الإمارات تقدم 31 ألفًا و808 جرعات لقاح مضاد لـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 31 ألفا و808 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلى 23 مليونا و477 ألفا و676 جرعة.



وذكرت "الصحة الإماراتية"- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح مضاد للفيروس التاجي وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

واشترطت حكومة أبو ظبي، على الراغبين في دخولها، إظهار دليل على تلقي جرعة معززة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا، بهدف مواجهة الأعداد المتزايدة للإصابات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتدبرس".

وقالت "منصة الرعاية الصحية عن بعد" الحكومية، إنه يتعين على الأشخاص الذين يدخلون عاصمة الإمارات، إبراز "بطاقة خضراء" تؤكد حالة التطعيم الخاصة بهم وتابعت: لابد من حصول الزائرين على جرعة معززة ثالثة بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

وسيتعين على من يرغبون في دخول أبو ظبي إظهار "نتيجة اختبار سلبية" خلال الأسبوعين الماضيين للحفاظ على وضعهم "الأخضر".

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

ويعتبر متحور "أوميكرون" أقل في الأعراض من غيره من متحورات "كورونا"، ولكن مع زيادة الاختلاط، هناك نسبة كبيرة في الإصابات بالفيروس، وبالتأكيد ستكون هناك نسبة وفيات كبيرة، والتي تنتشر بالتحديد بين غير الحاصلين على اللقاح، لذا يجب على الجميع توخي الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية، والحصول على اللقاح وهو الأمر الأهم.