الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام. 

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين.، و على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي.

أسفر الحادث عن إصابة "إ . ا. ع"، و"ع . ع. ز" 32 سنة،  و "و. س. ع" 23 عامًا، و "م. ا. ع. ا" 50 سنة،  و "م ا.ع. س" 45 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة

الطريق الصحراوي مديرية امن أسيوط تصادم سيارتين غرفة عمليات النجدة الطريق الصحراوي الغربي

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وائل لطفي

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