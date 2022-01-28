الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انكماش الاقتصاد الألمانى بنسبة 0.7% فى الربع الأخير من 2021

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 0.7 % مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.
 وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع - مقارنة أيضا بالاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى - في عام 2021 ككل.
 ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، الربع الذي سبق بدء أزمة كورونا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 %.

ولا تزال اختناقات العرض والتأثير المستمر لقيود جائحة كورونا تؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يجتاح متحور "أوميكرون" جميع أنحاء البلاد.

ومن غير المتوقع أن يظهر خلال الربع الأول من هذا العام أي تحسن، حيث ضربت موجة متحور كورونا "أوميكرون" البلاد بشدة. 

ويتوقع المحللون المزيد من التراجع في النمو الاقتصادي.

وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022 وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حاليا نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و 4%، على غرار المعدلات التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في عام 2009.

يذكر أن، أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن على أوروبا أن تصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الضارة بالمناخ، مثل الغاز وذلك على خلفية الوضع المتوتر في الصراع الأوكراني.

وخلال زيارته الرسمية الأولى لمقر الاتحاد الأوروبي، قال السياسي المنتمي لحزب الخضر، في بروكسل، الثلاثاء الماضي:" التخلي عن حرق الوقود الأحفوري يعزز أوروبا على الصعيد الجيوسياسي ويحمي المناخ".

وفي أعقاب محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قال هابيك إن القضية المحورية في هذه المحادثات تمثلت في أمن الإمدادات بالنسبة لألمانيا وأوروبا ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز.

الاقتصاد الالماني مكتب الإحصاء الاتحادي الاقتصاد الاقتصادات الأوروبية جائحة كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

نقل صلاة الجمعة من مسجد الشرطة.. ووزير الأوقاف خطيبًا و«الحسينى» قارئًا

فرنسا تُسجل 7% نموًا في 2021

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

روسيا: لن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا