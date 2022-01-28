انكماش الاقتصاد الألمانى بنسبة 0.7% فى الربع الأخير من 2021

انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 0.7 % مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع - مقارنة أيضا بالاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى - في عام 2021 ككل.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، الربع الذي سبق بدء أزمة كورونا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 %.

ولا تزال اختناقات العرض والتأثير المستمر لقيود جائحة كورونا تؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يجتاح متحور "أوميكرون" جميع أنحاء البلاد.

ومن غير المتوقع أن يظهر خلال الربع الأول من هذا العام أي تحسن، حيث ضربت موجة متحور كورونا "أوميكرون" البلاد بشدة.

ويتوقع المحللون المزيد من التراجع في النمو الاقتصادي.

وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022 وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حاليا نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و 4%، على غرار المعدلات التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في عام 2009.

يذكر أن، أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن على أوروبا أن تصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الضارة بالمناخ، مثل الغاز وذلك على خلفية الوضع المتوتر في الصراع الأوكراني.

وخلال زيارته الرسمية الأولى لمقر الاتحاد الأوروبي، قال السياسي المنتمي لحزب الخضر، في بروكسل، الثلاثاء الماضي:" التخلي عن حرق الوقود الأحفوري يعزز أوروبا على الصعيد الجيوسياسي ويحمي المناخ".

وفي أعقاب محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قال هابيك إن القضية المحورية في هذه المحادثات تمثلت في أمن الإمدادات بالنسبة لألمانيا وأوروبا ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز.