الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«متاح».. نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

طلاب
طلاب

تحظى نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية قبيل أيام فقط من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقامة حاليا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموعد ظهورها.

نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع أولياء أمور طلاب 2 إعدادي الاستعلام عن درجات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك قبل بداية اجازة نصف العام التي لم يعد يتبقى عليها سوى أيام قليلة حيث يمكن البحث بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا اللينك https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages .
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.
  • اختيار الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب الراغب في الاستعلام.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته كاملة.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • الضغط على زر الاستعلام عن درجات الطالب.
  • ظهور كافة درجات الطالب.

إعلان نتيجة 2 اعدادى رسميا 

عادة ما يتم الإعلان عن نتيجة طلاب الصف الثاني من المرحلة الإعدادية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني أولا عن طريق الكشوف الورقية داخل المدارس ثم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك ليتمكن كافة الطلاب من الحصول عليها سواء من المدرسة أو الموقع الإلكتروني.

ويحدد درجات الطالب في امتحانات الفصل الأول مدى استيعابه للمعلومات الواردة في المناهج الدراسية واتقان المعارف والمهارات المراد اكتسابها وفقا للمناهج المطورة التي تعمل الوزارة على توفيرها لكافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية للنهوض بالتعليم.

ويجب على الطالب تحسين مستواه في حالة حصوله على درجات متوسطة أو ضعيفة وبذل مجهود مضاعف خلال الفصل الدراسي الثاني للحصول على درجات مرتفعة.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022

في الوقت الذي زادت التساؤلات عن نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي لبدء امتحاناتهم غدا السبت الموافق 29 يناير والتي تستمر إلى يوم 3 فبراير المقبل لتبدأ بعدها إجازة نصف العام والتي تستمر لمدة 15 يومًا.

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وائل لطفي

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