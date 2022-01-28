10 فبراير.. الفلبين تسمح بدخول السائحين المطعمين بالكامل ضد «كورونا»

أعلنت الفلبين أنها ستسمح للسائحين المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، القادمين من الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة للسفر إلى الفلبين، بدخول أراضيها اعتبارا من العاشر من فبراير المقبل.

وذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة أن الإعلان جاء في أعقاب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية كارلو نوجراليس، أن البلاد ستسقط الحجر الصحي داخل المنشآت للمسافرين الدوليين المطعمين بالكامل ضد الفيروس والعمال الفلبينيين في الخارج العائدين إلى البلاد.

وقالت وزيرة السياحة الفلبيني برناديت رومولو بويات - في بيان لها - إن قرار فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإدارة الأمراض المعدية المستجدة سيشمل فقط السائحين القادمين من البلدان التي يسمح لمواطنيها دخول الفلبين من دون تأشيرة.

وأضاف البيان، أن المسافرين المؤهلين لن يتعين عليهم الخضوع لحجر صحي طالما استطاعوا تقديم نتيجة اختبار سلبية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) يكون قد أجرى قبل 48 ساعة من وصولهم البلاد.