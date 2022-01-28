الليلة.. علي الحجار في سهرة غنائية بمدينة 6 أكتوبر

يحيي النجم علي الحجار، مساء اليوم الجمعة، سهرة غنائية على خشبة دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتهى علي الحجار، مساء الخميس، من البروفات النهائية للحفل وأعد لجمهوره برنامجا مميزا يضم باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة ومنها: بوابة الحلواني، وغوايش، لسه الكلام، اخويا حبيبي، مسألة مبدأ، في قلب الليل، العروسة، تجيش نعيش، عارفة، الأحلام، على قد ما حبينا، لما الشتا يدق البيبان، شمعة ودمعة، وزي الهوى، وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على أن يفتح أبواب دخول الجمهور للحفل في تمام الساعة السابعة مساء، وطرحت تذاكر الحفل للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت أسعار الفئة الأولى بمبلغ 700 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 550 جنيها، والفئة الثالثة بمبلغ 450 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه مصري والتي نفدت بالكامل.

شروط حضور حفل علي الحجار بأوبرا جامعة مصر

ووضعت دار أوبرا جامعة مصر شروط لحضور الحفل وهي:

ارتداء الزي الرسمي.

الالتزام بارتداء الكمامة.

ويواصل على الحجار تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد وحيث يضع في الوقت الحالي اللمسات النهائية على أغنيات الألبوم حيث انتهى الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من الأغنيات الخاصة به تمهيدا لطرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.