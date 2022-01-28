الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في حملات بالمحافظات.. «الزراعة» تضبط 13.4 طن طن لحوم فاسدة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وأشارت التقارير الواردة من مديريات  الطب البيطري بالمحافظات إلى الهيئة، أن الحملات تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها 13 طن و400 كيلو   لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 9 محاضر.

وكانت قد واصلت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للطب الوقائي تنفيذ  خطة تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وعمليات  الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر وسرعة الكشف عن البؤرة، واحتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي فى نطاق البؤرة , وعلاج الحيوانات المصابة ,ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات،  وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة .

الزراعة تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول

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وائل لطفي

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