اليوم.. الكاتب عمرو النجار يوقع روايته "كامب شيزار" بمعرض القاهرة للكتاب

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تنظم دار فواصل للنشر والتوزيع، في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس، حفل إطلاق وتوقيع رواية "كامب شيزار"و من تأليف عمرو النجار، وذلك بجناح دار فواصل المتواجد في صالة 1ــ B11.

و رواية "كامب شيزار"، هي الرواية الخامسة للكاتب عمرو النجار، الصادرة عن دار فواصل للنشر والتوزيع، وتدور حول وجود مواطن سكندري يدعى "حسن زيدان" وجد في طريقه عن طريق الصدفة خيطا رفيعا يؤدي لمقبرة الإسكندر الأكبر. ليقع بعدها بين براثن عصابات ومافيا تهريب الآثار مما يؤدي في النهاية لوقوعه في مشاكل عدة. ​

وعمرو النجار سبق وصدرت له روايات: أمس انتهينا ــ اللقاء الثاني ــ قدري أنت ــ ورواية أن تحب فتاتين.

ومما جاء في رواية "كامب شيزار" للكاتب عمرو النجار نقرأ: ارتعشت أوصاله بعدما ذاب ذلك المخدر بفيه ، وازدادت الرؤية عتمة وكأنما هنالك ثقلًا كبيرًا جثم فوق صدره فاختنقت من شدته أنفاسه , حاول أن يرفع رأسه بعدما انتظم تنفسه قليلًا فشعر بذراعيها تطوقان رقبته في دلال ، وتبع ذلك همسها داخل أذنيه قائلة :-

_مالك يا زيدان, في إيه ؟

فتح عينيه بصعوبة بعدما سمع صوتها، مشاهد حياته تحركت بعشوائية وومضت أمام عينيه سيول ذكريات عصفت برأسه لتنخر فيما تبقى من قوته وقدرته على الاستمرار، استجمع قواه وأجابها:

_أنا لقيت مقبرة الإسكندر.

يشار إلي أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

كما تضم فعاليات هذا العام من معرض القاعرة الدولي للكتاب، محاور رئيسية، هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضره ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر.