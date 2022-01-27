أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

حصلت الدستور على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بمنطقة 15 مايو ، اتجاه حلوان.

وجاء أسماء المتوفين كالآتي: "أشرف.م" و"صالح.ر" و"مسعد.ص"، والمصابين: "حسام.م"، و"عبدالله.ب" و"أحمد.ع"، و"حسن .ع"، و"محمود.ك"، و"إبراهيم.م"، وتم نقلهم إلى مستشفي حلوان العام.

كان 3 مواطنين لقوا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى اتجاة حلوان.



تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الأوسطى ووجود متوفين ومصابين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.