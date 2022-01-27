الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها خلال بروفات حفل مدينة العلا (فيديو)

ماجدة الرومى وشقيقها
ماجدة الرومى وشقيقها

تواصل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، التحضيرات والبروفات النهائية الخاصة بحفلها المقرر إقامته مساء غدا الجمعة، برفقة الأوركسترا الخاص بها، على مسرح قاعة مارايا الكبرى بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ماجدة الرومي وشقيقها

وفى لفتة طيبة، حرصت «ماجدة» خلال البروفة على مفاجأة شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي، بالاحتفال بعيد ميلاده وسط حضور الأوركسترا، على مسرح العلا، ونشرت مجموعة صور لهم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتوثيق الاحتفالية وعلقت قائلة: اخي و رفيق دربي ❤️ كل عام وانت سندي.. كل عام وانت بالف خير عيد ميلاد سعيد 🌸❤️»، ومن جانبها نشر شقيقها فيديو وعلق عليه قائلا: ما بعرف اوصف شعورى.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية الفنية فى تمام الثامنة مساء غدا الجمعة، وتقدم «الرومي» خلالها برنامجًا فنيًا مميزًا، يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التي تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة، منها «كلمات، عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، وبيروت»، كما قامت بالتجهيز لمعزوفة جديدة ستقدمها كهدية لجمهورها السعودى. 

ماجدة الرومي وشقيقها

ومن المتوقع أن يرفع الحفل غدا، لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بمسرح العلا.

وكانت النجمة ماجدة الرومي، وصلت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، واستقبالها الجمهور السعودى بباقات الورود، كما حرصت إحدى الفرق الموسيقية السعودية الكبرى، على تقديم معزوفة خاصة لها فور وصولها إلى المطار.

يذكر أن النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، تحضر لمجموعة كبيرة من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وتتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموسيقار اللبناني مروان خوري.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6966642273407847&id=100001864291182

النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بروفات حفل ماجدة الرومي ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها مسرح العلا ماجدة الرومي وشقيقها

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