انطلاق اللقاء التكويني الرابع لكنائس القاهرة بمشاركة الأنبا باخوم

نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء التكويني الرابع لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بمشاركة الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بشبرا، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، والأب جورج جميل، راعي كنيستي عذراء السجود، والقديسة هيلانة بشبرا، والأب جورج سامي، منشط الدعوات بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة والدلتا، والراعي المساعد بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، والأب دانيال حنا، راعي كنيسة مار مرقس الرسول بالعبور.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، تلاه لقاء مع القمص جورج سليمان بعنوان " مجمعي نيقية والقسطنطينية"، أعقبه لقاء مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية حول "المسيرة السينودسية في الكنيسة الكاثوليكية".

تضمن اليوم محاضرة مع الأب يونان شحاتة بعنوان "الفضائل الأدبية، ثم أعطى الأب جورج سامي لقاء حول "الدعوات". واختتم اليوم بالصلاة والتقاط الصور التذكارية.

وفي سياق متصل، تشارك دور النشر الكاثوليكية بمصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، بدورته الثالثة والخمسين، التي تنطلق فعالياتها غدًا الأربعاء وتستمر حتى السابع من فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتشارك دار النشر "لوغوس" بالعديد من الكتب المتنوعة، ويمكن زيارة دار لوغوس بمعرض الكتاب طوال فترة انعقاده، بقاعة رقم 1 جناح B49.

كما تشارك الكنائس المصرية ودور النشر المسيحية في مصر، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2022 والذي يتخطى عددها الـ"20" دار نشر.

كما تشارك دار الشرق المسيحي، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لهذا العام 2022 ، في ركن دار رسالتنا للنشر صالة 1 ركن B42.

افتتح أمس الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.